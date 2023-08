EA FC 24: sul nuovo FIFA addio a Buffon e Ibra

Un’epoca di leggende e talenti ormai a fine corsa non solo sul rettangolo verde. Perché l’addio di alcuni campioni segnerà inevitabilmente il mondo virtuale e i videogiochi. Nel nuovo Fifa 24, che ha cambiato pelle e si chiamerà EA Sports FC 24, dovremo fare a meno di alcune straordinarie icone del calcio. Giocatori come Zlatan Ibrahimovi?, Gareth Bale o persino Andrés Iniesta non saranno inclusi nel videogioco targato Electronic Arts. Le ragioni dell’assenza di queste stelle sono diverse. Alcune leggende hanno concluso la loro lunga carriera, altri giocatori famosi sono passati in club il cui campionato non ha la licenza. Nel nuovo EA FC 24, dunque, non ci sarà spazio per alcuni campioni del recente passato.

BALE E IBRA: FUTURO DA ICONE?

Ibrahimovi? si è ritirato all’età di 41 anni, quindi non sarà naturalmente giocabile. Forse lo svedese tornerà nel gioco nei prossimi anni come Icona o Eroe. Dopo numerosi infortuni al ginocchio, il gigante di Malmö visto in Italia con Milan, Juventus e Inter ha saltato gran parte della scorsa stagione in rossonero. Rivederlo in un videogioco, però, non è mera utopia. Ibrahimovi? potrebbe presto ottenere una carta Icona. Stessa sorte per Gareth Bale, che sorprendentemente ha appeso gli scarpini al chiodo all’età di 33 anni. Il gallese è stato più volte al centro delle polemiche. Pomo della discordia la sua passione per il golf, che ha scollinato quella per il calcio. In Fifa 23 ha già ricevuto un’interessante SBC Fine di un’Era, che molti giocatori hanno completato. Futuro da carta Eroe? Vedremo nei prossimi mesi o anni.

I CAMPIONI DEL MONDO

All’appello, intanto, mancheranno anche diversi campioni del mondo con le rispettive nazionali. Il talento di Mesut Özil ha brillato tra Real Madrid e Arsenal. La sua stella, poi, si è spenta con il passare degli anni. Ha chiuso la carriera a ?stanbul conil Ba?ak?ehir in Turchia e potrebbe tornare in ballo come Icon, vista la vittoria del Mondiale con la maglia della Germania nel 2014. Discorso diverso, invece, per Andres Iniesta. Lo spagnolo, che ha lasciato la Catalogna e il suo amato Barcellona nel 2018, ha trovato asilo negli Emirati Arabi. Dopo cinque anni con il Vissel Kobe in Giappone, Iniesta si è trasferito all’Emirates Club, squadra della UAE Pro League che non sarà disponibile in EA FC 24.

BUFFON RECORDMAN

Altro giro, altro campione del mondo. Gianluigi Buffon ha dovuto fare i conti con la carta d'identità e lasciare il calcio giocato a 45 anni suonati. Per comprendere appieno la sua grandezza, anche la sua carriera virtuale finisce sotto la lente di ingrandimento. Basti pensare che la sua prima apparizione nei videogiochi è legata a Fifa 98. Ben 26 anni sul groppone per Buffon, che ha letteralmente cavalcato ogni era: dalla PlayStation 1 fino alla PlayStation 5, passando per tutte le evoluzioni di Xbox, la console di Microsoft. Un record forse irraggiungibile per qualsiasi altro calciatore. La sua era, tuttavia, può dirsi momentaneamente conclusa. Lo rivedremo sicuramente come Icona su EA FC 24. Piccola curiosità a margine, negli ultimi Mondiali di Fifa 23 targati FIFAe è stato utilizzato come giocatore di movimento grazie ad un evento chiamato Shapeshifters, che ha cambiato i ruoli canonici dei calciatori. Buffon spesso si è ritrovato al centro della difesa. Un’assurdità per tutti gli appassionati di calcio, ma la bellezza dei videogiochi è anche questa.