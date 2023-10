Mondiale eBasket: ecco la nazionale azzurra

I convocati dell’Italia per il mondiale di eBasket

A guidare il team ancora una volta sarà Andrea Pecile, ex-giocatore professionista di basket e della nazionale confermato nel ruolo di responsabile della sezione esports. A rappresentare il quintetto ufficiale della FIP sul parquet virtuale di Nba 2k24 saranno Ilyass Kamal (IlySZN, 2000), Filippo Speziali (xpipotato, 2002), Leonardo Mancini (Lijeez, 2001), Tommaso Riovanto (PushingT, 1999), Gabriele Pezzoni (TrustInPezzo, 1997) e Andrea Falasca (JustFala_2k, 1999), per un totale di sei giocatori.

Il formato

L’inizio della Conference europea è previsto per il 3 ottobre con le gare live in diretta su Twitch. A organizzare il torneo è la stessa federazione internazionale del basket, la FIBA, in collaborazione con l’Esl Faceit Group, il più importante tournament organizer al mondo. Si tratta di un torneo per nazioni che prevede qualificazioni regionali online dal 3 ottobre al 2 novembre e finali regionali dal 7 al 9 novembre in Sud-Est asiatico, Oceania, Medio Oriente, Africa, Nord America, Sud America ed Europa.

Gli avversari e il calendario

L’Italia è stata inserita per il mondiale di eBasket nel Girone 2 con Serbia, Estonia, Paesi Bassi e Belgio. Si tratta di nazioni con cui nel basket tradizionali ci siamo scontrati numerose volte con esiti spesso positivi. La prima gara sarà contro la Serbia il 3 ottobre alle 18:20. A seguire le altre partite come da calendario:

Italia-Serbia 18:20

Estonia- Italia 19:00

Paesi Bassi- Italia 19:40

Belgio- Italia 20:20

Qualora l’Italia dovesse trovare un cammino vincente, sarà poi impegnata ancora nelle date del 17, 25, 31 ottobre e 9 novembre con le semifinali e le finali della Conference europea.