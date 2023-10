Ultimate Team: cosa c'è da sapere sulla modalità di EA Sports FC 24

L’attesa è finita e non solo per i possessori della Ultimate Edition, che hanno messo in cascina più una settimana di gioco. EA Sports FC 24 è disponibile per tutti gli appassionati già da diversi giorni. Dopo il contenzioso con la Fédération Internationale de Football Association, il videogioco calcistico più celebre di sempre targato Electronic Arts ha cambiato veste. Il passaggio da Fifa a EA Sports FC è stato naturale e ha portato diverse novità, ma non solo. Perché in questo nuovo inizio la modalità più celebre non ha subito nessuna variazione nella sostanza.

CALCIO FEMMINILE E NON SOLO

Ultimate Team, infatti, continuerà ad essere la gallina dalle uova d’oro del gioco. Un segnale di continuità con il passato, anche se le novità non mancano. La prima svolta epocale in Ultimate Team è l’aggiunta di un buon numero di carte legate al calcio femminile. Nessuna barriera: calciatori e calciatrici possono far parte della stessa squadra. La possibilità di includere personaggi del calibro di Sam Kerr e Alexia Putellas accanto a Haaland e compagnia infonde nuova vita alla modalità, aprendo la porta a numerose opportunità di costruzione di squadre uniche invece che alle solite facce. Una ventata di aria fresca per EA FC 24, con altre novità per il calcio femminile. Perché nel videogioco troveranno spazio anche diverse Icon in rosa: da Mia Hamm a Camille Abily, passando per Homare Sawa, Birgit Prinz e Kelly Smith.

SPAZIO ALLE EVOLUZIONI

L’altra grande novità di Ultimate Team è rappresentata dalle Evoluzioni, che danno un tocco personale a ogni singola squadra. Una feature già presente che consentirà agli utenti di migliorare le statistiche di base dei giocatori della propria squadra per trasformarli in carte migliori. È possibile far evolvere qualsiasi giocatore che soddisfi i requisiti per l’evoluzione, comprese tutte le carte promozionali e le carte Squadra della settimana che verranno rilasciate in seguito. Per migliorare i parametri basterà giocare nelle modalità online e centrare gli obiettivi che il gioco vi darà. La prospettiva di sviluppare le leggende del proprio club in carte di alto livello nel corso della stagione, piuttosto che affidarsi alle solite scelte del meta, è una novità che potrebbe consegnare alla comnunity quel pizzico di imprevedibilità.

DIVISION RIVALS E SQUAD BATTLES

Per ciò che riguarda le modalità di gioco, Division Rivals (PvP) e Squad Battles (PvE) domineranno ancora la scena. I giocatori possono competere in queste due modalità ogni settimana e riscattare ricompense ricorrenti in base alle loro prestazioni. Nelle Squad Battles, la qualità delle ricompense dipende dalla classifica globale: vincere ininterrottamente le partite contro la CPU è la chiave per mantenere una buona posizione in classifica. Le Rivals rimangono la modalità online di punta dell’Ultimate Team di quest’anno, che offre ai giocatori un luogo dove affinare le proprie abilità in vista della Champions Weekend League.

LA SCELTA DEI GIOCATORI

Diamo spazio, infine, ai calciatori da scegliere. Al di là dei parametri e delle carte speciali che molto presto invaderanno EA Sports FC 24, i player devono stare attenti anche ad altre varianti nella scelta dei giocatori da inserire nel proprio undici ideale. Il sistema AcceleRATE è stato ampliato con quattro nuove categorie. In EA FC 24 Controlled è il tipo più comune. I giocatori di questa categoria si muovono in modo più equilibrato e controllato. I gruppi Explosive riuniscono giocatori più corti e agili, che partono rapidamente ma rallentano dopo l’accelerazione iniziale. I Lengthy sono caratterizzati da giocatori più alti e più forti che iniziano lentamente, ma diventano più veloci su distanze più lunghe una volta che hanno raggiunto la massima velocità.