Sogno mondiale: il 2024 di Obrun

Per due anni consecutivi Francesco “Obrun” Tagliafierro si è fermato in semifinale al mondiale di Fifa tra i migliori quattro al mondo. Nel frattempo in questo 2023 il titolo di EA Sports ha cambiato nome in FC 24, abbandonando il brand FIFA, ma il sogno di Obrun, fresco vincitore del Best Italian player agli Italian Esports Awards 2023 di IIDEA, non è cambiato: “Il mio sogno rimane quello di vincere il mondiale 1v1 e dimostrare di essere il migliore al mondo”.