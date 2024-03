Roland Garros, anche per il 2024 torna la versione esports

La Federazione Francese di Tennis ha confermato anche per il 2024 il ritorno delle Roland Garros eSeries, torneo esports di eTennis che si giocherà quasi parallelamente all’iconico slam parigino su terra rossa. Torna inoltre Renault come title sponsor della competizione che ancora una volta si giocherà sul titolo mobile Tennis Clash. Con oltre 400.000 giocatori che hanno partecipato alle Qualificazioni Open da 217 territori e un pubblico da record durante la Fase Finale, l'edizione 2023 è stata la migliore di sempre. Negli ultimi due anni, la Roland-Garros eSeries by Renault si è svolta sul gioco mobile Tennis Clash, il cui successo è ormai innegabile con oltre 150 milioni di download e 5 milioni di utenti attivi mensili. Senza dimenticare che nel giugno 2023 il titolo sviluppato da Wildlife Studios ha fatto anche parte delle “discipline” delle Olympic Esports Series di Singapore. Con il Roland Garros c’è poi una sinergia ulteriore: sono stati infatti riprodotti all’interno del gioco il campo centrale Philippe-Chatrier e gli esclusivi abiti del Roland-Garros creati appositamente per l'edizione 2024.

Il formato

Il 25 maggio 2024 otto concorrenti si affronteranno durante la Fase Finale al Roland-Garros per conquistare il titolo di campione con i due finalisti che si divideranno il montepremi di 5.000 €. William "Fozzy" Foster, vincitore delle ultime due edizioni, difenderà il suo titolo contro i quattro sfidanti delle qualificazioni Open e contro la migliore giocatrice della prima edizione. Gli ultimi due posti sono riservati alle Wildcard: il primo assegnato al miglior giocatore dell'associazione Handigamers e il secondo a Gilles Simon. Dopo il commento della Roland-Garros eSeries by Renault 2023, l'ex numero 6 del mondo ATP, vincitore della Coppa Davis e recentemente entrato a far parte del team di Daniil Medvedev, entra nella storia diventando il primo tennista professionista a partecipare a una Fase Finale di esport, unendo questi due mondi. "Sono davvero entusiasta di essere stato invitato a partecipare a questa fase finale dell'esport. Mi permette di creare un legame tra il tennis e i videogiochi, che sono sempre state le mie due grandi passioni. È una sfida enorme per me, ma sono pronto ad affrontarla!", ha dichiarato Gilles Simon. Grazie al suo sostegno ad Handigamers, un'associazione francese che fornisce assistenza ai disabili per continuare a giocare ai videogiochi, e al posto riservato ai migliori talenti femminili, Roland-Garros eSeries by Renault ribadisce il suo impegno a essere il torneo di eTennis più inclusivo.