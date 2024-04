Gli Exeed calano l'asso, ecco Prinsipe

Dopo sette anni passati con i Mkers e innumerevoli successi nella scena competitiva di FIFA, oggi EA FC 24, Daniele “Prinsipe” Paolucci ha lasciato poche settimane fa la sua vecchia casa per passare adesso alla nuova, chiamata Exeed. Prinsipe ha deciso di rispondere alla chiamata di una delle organizzazioni più vincenti e conosciute dell’ecosistema esports italiano che schiera, tra gli esponenti più importanti, nomi come Obrun e coach Hollywood, impegnati tra pochi giorni nelle fasi finali della eSerie A Tim 2024 a Verona.

Daniele Paolucci, campione europeo nel 2017, ha dichiarato di aver scelto gli Exeed soprattutto per avere l’opportunità di tornare a competere ai massimi livelli, in Italia e nel mondo. “Sono molto emozionato all'idea di incominciare questa nuova avventura e non vedo l'ora che prenda il via la nuova stagione competitiva”, ha raccontato. “Dopo tanti anni avevo bisogno di nuovi stimoli ed Exeed attualmente rappresenta l'eccellenza italiana per quanto riguarda FC. Qui ritrovo tanti amici e uno società all'avanguardia nel settore, come dimostrano anche i risultati ottenuti negli ultimi anni. Ho tanta voglia di tornare nel competitive che conta e qui ci sono tutte le condizioni per farlo”.

Valore aggiunto

Soddisfazione anche lato Exeed con le parole del presidente Federico Brambilla. “Siamo lieti di avere Daniele con noi. È una figura di livello internazionale che definirei quasi iconica in Italia, dove è stato un punto di riferimento anche per molti dei giocatori professionisti più forti che attualmente abbiamo nel nostro paese. Crediamo fermamente che insieme possiamo ottenere grandi risultati. La sua esperienza è un valore aggiunto per l'intera squadra e non dimentichiamo anche che è uno dei creatori di contenuti più costanti e amati su FC.

Nuovo progetto in arrivo

Prinsipe darà una mano agli Exeed anche con il prossimo progetto, continua Brambilla: "Con il suo inserimento posso dichiarare, senza riserve, che abbiamo uno dei roster più orientati al mondo sia a livello competitivo che per la parte di intrattenimento che al giorno d'oggi viaggia di pari passo con la prima. Sicuramente i colpi di mercato in vista della prossima stagione non sono finiti, lanceremo un nuovo progetto per i giocatori del futuro ma per il momento non posso rivelarvi molto di più. Daniele anche su questo ci darà un grande aiuto”.