Juventus già in Champions: ma è quella esports

La eLigue1 Uber Eats, massimo campionato francese che si è giocato su EA Sports FC 24, parla anche italiano. Il Lorient di Andrea “Montaxer” Montanini, infatti, porta a casa il quarto trofeo consecutivo con l’ex Salernitana e Genoa protagonista in compagnia di Julien “Fouma” Perbal. Una finale combattuta e tirata fino all’ultima partita per gli arancioneri, che al meglio delle sette gare riescono a spuntarla con il risultato di 4-3 al cospetto dell’Olympique Lyonnais di Lucas “Leks” Lekhal e Dylan “Dylo” Gozuacik. Percorso quasi netto per Montaxer: una sola partita persa ai calci di rigore, tre vittorie e il sigillo decisivo per sollevare al cielo la coppa nel 2-1 contro Leks. Piccola curiosità a margine, a consegnare la coppa ci ha pensato Adil Rami, difensore roccioso con un passato al Milan da gennaio 2014 a giugno 2015 e campione del mondo con la Francia in Russia nel 2018. Sport ed esports continuano a intrecciare i loro destini e la eLigue1 Uber Eats ha messo in mostra nuovamente questo legame ormai indissolubile.

L’ITALIA DOMINA SU EA SPORTS FC 24

Oltre al titolo, intanto, il Lorient stacca il pass sia per la eChampions League che per l’FC Pro World Championship, ovvero il Mondiale di EA Sports FC 24. Montanini, in ogni caso, non sarà l’unico italiano nelle due competizioni. La vittoria della eSerie A ha permesso di staccare gli stessi pass a Lucio “Hhzers” Vecchione del Monza e al finalista Francesco “Virgil” Allocca della Fiorentina. Contrariamente a quello che succede nella controparte reale, dove la corsa alla Champions League è ancora aperta, nell’esports gli altri due posti per la competizione europea per eccellenza sono stati già assegnati. Danilo “Danipitbull” Pinto della Juventus e Luca “Luconegua” Guarino del Torino, entrambi sul podio nel campionato italiano, hanno già un pass in tasca per la eChampions League. Una folta colonia italiana, dunque, che metterà il nostro panorama competitivo sempre più al centro della cartina mondiale di EA Sports FC 24.

ERCACCIA IN TOP4 NELLA ELIGUE1

A proposito di giocatori italiani, niente da fare per Raffaele “ErCaccia” Cacciapuoti che si è dovuto accontentare della top4. Dopo una lunga storia d’amore con il Monza durata ben quattro anni e con diversi titoli in bacheca tra cui una eSuperCup proprio in compagnia dell’attuale campione d’Italia Lucio Vecchione, Cacciapuoti in estate ha deciso di voltare pagina. La necessità di trovare nuovi stimoli ha spinto uno dei player più talentuosi del nostro panorama competitivo di EA Sports FC 24 al Clermont. Un quarto posto in stagione regolare e lo scalpo del Paris Saint Germain nei quarti di finale, poi la sconfitta ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League. Il bilancio, in ogni caso, non può che essere positivo per il player della eNazionale. Tanta sfortuna, invece, per Karim “Karimisbak” Rmaiti che con il suo Bordeaux ha chiuso al settimo posto. Finalista due volte nella eSerie A, per lui l’appuntamento con la vittoria è ulteriormente rimandato.