Street Figther, arrivano i Vitality

La decisione di aprire la propria undicesima sezione esports per il Team Vitality rientra senza sorprese nell’ottica di competere alla prossima Esports World Cup 2024 di Riyadh, in Arabia Saudita, questa estate. Gli organizzatori hanno infatti messo sul piatto un montepremi aggiuntivo di 20 milioni dedicato alle squadre che parteciperanno, una sorta di medagliere per club. Su più titoli si compete, più chance si hanno di conquistare posizioni importanti in classifica con la conseguenza di portare a casa una fetta più consistente del montepremi. “L'arrivo del Team Vitality nella scena di Street Fighter 6 segna una tappa significativa nell'espansione internazionale del club. Questa mossa non solo consente all'organizzazione di entrare in contatto con la comunità dei giochi di combattimento, ma estende anche il suo raggio d'azione al territorio nordamericano”, ha commentato l’organizzazione francese sui propri canali social. Valmaster e Sayff, come anticipato, faranno il loro debutto ufficiale al DreamHack Dallas, dal 31 maggio al 2 giugno 2024. Le successive fasi di qualificazione per la Esports World Cup si terranno al DreamHack Summer 2024, che si svolgerà a Elmia, in Svezia, dal 14 al 16 giugno 2024, e al prestigioso EVO di Las Vegas dal 19 al 21 luglio.

Un ricercatore prestato agli esports

Sayff, originario del Canada, 33 anni, si è affermato come uno dei giocatori di punta della scena nordamericana di Street Fighter. In Street Fighter V Sayff ha dimostrato di essere uno dei migliori giocatori al mondo, famoso per la sua impareggiabile padronanza del personaggio Urien. Più recentemente, in Street Fighter 6, Sayff ha trovato il suo ritmo con il personaggio Ken in uno stile esplosivo. Sayff ha continuato a brillare in numerose competizioni, dominando la scena dei tornei canadesi, conquistando il 1° posto nel Midwest nordamericano, e ottenendo i primi 8 posti nella Capcom Cup X dello scorso febbraio, il più grande torneo di Street Fighter della storia. Ma Sayff è anche qualcosa di più: ha oltre un decennio di esperienza nella chimica atmosferica e nella ricerca sui cambiamenti climatici. Sayff si è distinto in diversi settori con un dottorato in questo campo ed è stato anche invitato a contribuire con la sua esperienza all'Università di Harvard come ricercatore.

Da Overwatch al ritorno su Street Fighter

Valentin “Valmaster” Petit, 29 anni, parigino, ha sviluppato fin da piccolo la passione per i videogiochi, in particolare per i picchiaduro, nei quali ha subito dimostrato di possedere abilità eccezionali. La sua carriera in Street Fighter IV è iniziata nel 2013 grazie alla partecipazione a tornei locali francesi. Valmaster ha lasciato il segno nella scena competitiva con Chun-Li come personaggio di punta, lo stile di gioco veloce e preciso di Valmaster gli permette di dominare la competizione con stile. Anche dopo una breve pausa dalla sua carriera per competere in Overwatch, Valmaster è tornato prepotentemente in auge. Ha raggiunto rapidamente la top 3 dei migliori giocatori francesi di Street Fighter IV, mantenendo la sua posizione nelle edizioni V e 6 del gioco. Ha continuato a dimostrare la sua maestria, raggiungendo le finali della Capcom Cup per quattro volte (2014, 2015, 2023, 2024) e assicurandosi il titolo di campione francese per due volte al Capcom Pro Tour (2022, 2023) per Street Fighter V e 6.