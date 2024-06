Europei, non solo Spalletti: c'è anche la nazionale esports

Euro 2024 nel mirino di tante nazionali, ma non solo sul rettangolo verde con la Nazionale di Luciano Spalletti che si prepara ad affrontare la Spagna dopo la vittoria sull’Albania per 2-1. Perché la controparte virtuale giocherà un ruolo fondamentale. Electronic Arts, infatti, negli scorsi mesi ha annunciato che ci saranno delle novità su EA Sports FC 24. Nello specifico, una competizione esports legata agli Europei che vedrà anche la nostra eNazionale ai nastri di partenza. Si chiama eEuro 2024, si giocherà sempre in Germania domenica 7 luglio e sarà l’Europeo ufficiale targato UEFA.

COME CI ARRIVA L’ITALIA DI EA SPORTS FC 24

Sei vittorie, nessuna sconfitta, 39 gol segnati e 18 gol subiti: questi i numeri nel girone C della fase di qualificazione portati a casa da Francesco “Obrun” Tagliafierro, scelto ancora una volta per rappresentare la eNazionale. Niente da fare per Lussemburgo, Malta, Polonia, Slovenia, Lettonia e Albania. Troppa la superiorità tecnica messa sul rettangolo verde da Obrun, che ancora una volta sarà tra i migliori a giocarsi un titolo. Ad attendere il player che nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Hellas Verona, nei quarti di finale di eEuro 2024, Andreas "AndreasAa" Aarstad della Norvegia. Nel tabellone a eliminazione diretta Danimarca, Turchia, Israele, Spagna, Ucraina e ovviamente la Germania. Tra gli eliminati illustri, Levi “LevideWeerd” Weerd per l’Olanda e Donovan “Tekkz” Hunt per l’Inghilterra.

ITALIA E OBRUN: CHE INTESA

Un feeling viscerale, in ogni caso, quello tra Obrun e la maglia della eNazionale. Nessuna coppa in bacheca fino a questo momento, ma due top 4 in altrettante FIFAe Nations Cup. Nell’edizione giocata su Fifa 22 è arrivata l’eliminazione in semifinale contro il Brasile, mentre su Fifa 23 Tagliafierro ha dovuto fare i conti con l’Olanda. In Germania, dunque, il player azzurro proverà a sfatare questo tabù. C’è sicuramente tanta concorrenza. L’Italia, però, punta a riscrivere la storia dopo tante buone prestazioni e ha già messo nel mirino il primo titolo su EA Sports FC 24.

DA REALE A VIRTUALE

Notizie importanti in chiave esports, ma non solo. EA Sports FC 24, recentemente, ha lanciato una modalità legata agli Europei. In maniera virtuale e joystick in mano, tutti gli appassionati sono in Germania per una competizione come UEFA Euro 2024, che rispecchia i dettagli più realistici del torneo anche nel videogioco: dagli aggiornamenti dei kit delle squadre nazionali agli stadi, oltre alle star heads aggiornate per portare i volti dei migliori europei sul palcoscenico internazionale. I giocatori possono guidare il proprio Paese, giocare come una stella della squadra nazionale a scelta o come giocatori personalizzati.

ULTIMATE TEAM

Tutti, inoltre, possono divertirsi con i contenuti di UEFA Euro 2024 in Football Ultimate Team, con una serie di campagne a tema che ruotano attorno ai momenti live in Germania. Queste campagne celebrano i giocatori pronti a guidare le loro nazioni sulla via della gloria, le star emergenti durante le fasi a gironi e quelle che hanno invece brillato nei tornei passati, oltre ai migliori giocatori di tutto il mese, mentre il festival del calcio porta con sé emozioni e oggetti giocatore aggiornati in Football Ultimate Team.