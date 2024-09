Martinez, Mbappe e... Bonmati, ecco i migliori di EA FC 25

Giorni frenetici per Electronic Arts. A pochi giorni dall’uscita di EA Sports FC 25 (sarà disponibile in accesso anticipato dal 20 settembre, ndr), il publisher ha ufficialmente annunciato le valutazioni dei migliori calciatori presenti in gioco. Un aspetto non di poco conto. In FC 25, le valutazioni dei giocatori influenzeranno la nuova esperienza 5v5 Rush presente in tutte le modalità di gioco principali, incoraggiando la sperimentazione per scoprire nuove e avvincenti dinamiche, con piccole squadre basate sui punti di forza dei singoli giocatori. Le valutazioni contribuiranno a rendere più autentica la strategia di squadra 11v11 grazie a FC IQ, un nuovo modello di intelligenza artificiale che si basa anche sui dati del mondo reale per influenzare le tattiche dei giocatori attraverso i nuovi ruoli dei calciatori.

I MIGLIORI DI EA SPORTS FC 25

Con una rosa di oltre 19.000 calciatori in EA Sports FC 25, tutti i protagonisti in Ultimate Team sono valutati in relazione ai loro campionati e agli atleti contro cui giocano nel mondo reale, contribuendo ulteriormente a un livello di autenticità senza precedenti. Le valutazioni saranno coerenti con le altre modalità di gioco in cui le squadre maschili e femminili giocano indipendentemente tra loro. A guidare la classifica, insieme ai mostri sacri del calcio europeo, c’è anche una calciatrice: Aitana Bonmatí, Pallone d’oro nel 2023 e centrocampista del Barcellona femminile, ha una valutazione di 91. In sua compagna ci sono Kylian Mbappe del Real Madrid, Rodrigo Hernández Cascante (meglio conosciuto come Rodri, ndr) ed Erling Haaland, entrambi in forza al Manchester City. A segnare la fine di un’era, invece, le valutazioni di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il primo chiude al venticinquesimo posto con 88 di overall, mentre CR7 scivola ancora più in basso con 86. Segnali inequivocabili di un duello ormai al capolinea che ha segnato anche il mondo dei videogiochi.

LAUTARO DOMINA IN SERIE A

Può sorridere, intanto, la nostra Serie A che torna al centro della scena grazie a Lautaro Martinez dell’Inter. L’attaccante argentino, nonostante un inizio di stagione con il freno a mano tirato, si gode un 89 di valutazione. Sotto la lente di ingrandimento sia lo scudetto vinto con l’Inter che il successo nella Copa América, con l’argentino capocannoniere in entrambe le competizioni. Alle spalle di Lautaro Martinez, c’è un pool di nomi di tutto rispetto con 87: Paulo Dybala, Theo Hernandez, Mike Maignan, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Yann Sommer. Tra gli italiani, infine, spicca Gianluigi Donnarumma con 89: l’Europeo da grande protagonista ha rilanciato il portiere del PSG.