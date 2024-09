Rivoluzione EA FC 25: la recensione

LA GRAFICA

Partiamo dal comparto grafico, che come vi abbiamo già detto in precedenza, non presenta migliorie significative. Si riparte dall’Hypermotion V, il sistema di cattura dei movimenti sul campo che traduce in digitale le azioni dei protagonisti in campo. Da un semplice contenuto video, infatti, gli sviluppatori grazie alla cattura volumetrica possono trasporre il maggior numero possibile di movimenti reali nel videogioco. Questo si traduce in nuove feature, come le esultanze più iconiche replicate nel mondo virtuale. I calciatori si muovono con estrema naturalezza e fluidità sia nella visuale dall’alto che nelle varie cutscene. La scelta di puntare su Hypermotion da FIFA 22, dunque, si sta rivelando azzeccata anche nel corso degli anni.

PENSA DA ALLENATORE

Passiamo, ora, alle vere novità che hanno cambiato il modo di concepire un videogioco di simulazione calcistica. A partire da FC IQ, che si pone l’obiettivo di rivoluzionare le basi tattiche di EA Sports FC 25, così da offrire un maggiore controllo strategico e movimenti di squadra più realistici. Le novità, però, non finiscono qui. Perché grazie a un nuovo modello di IA introdotto, basato su dati reali, influenza le tattiche di gioco tramite nuovi ruoli giocatore, il player sarà al centro della scena e dovrà cominciare a pensare da allenatore. Le tattiche di squadra sono state rinnovate e da EA Sports FC 25 sarà possibile assegnare ai giocatori in campo compiti più specifici, come la zona del campo da ricoprire o il compito da svolgere in un determinato ruolo. Più di 50 nuovi ruoli giocatore determinano il modo di pensare e di agire in campo di ogni calciatore, dando luogo a un’intelligenza tattica e a un movimento senza palla più realistici.

LA CARRIERA PROFESSIONISTA UNA CHICCA

Bella la teoria, ma forse è arrivato il momento di concentrarsi anche sulla pratica. Quali sono le modalità presenti su EA Sports FC 25? Oltre al più classico Calcio d’inizio e Ultimate Team, che resta la colonna portante del titolo targato Electronic Arts, le maggiori novità sono per la Carriera tecnico e per la Carriera professionista. Per quanto riguarda la Carriera tecnico, vi ritroverete a gestire sia le questioni legate al campo (anche la componente tattica come scritto in precedenza) che quelle legate alla scrivania tra un contratto da rinnovare, le sessioni di calciomercato, gli incontri con i procuratori, la gestione del vivaio o degli scout, la scelta dei preparatori e le valutazioni della dirigenza che giudicherà il vostro lavoro. A fare da contorno, le notizie dei giornali e i post social, con Fabrizio Romano grande protagonista come vi avevamo anticipato. Nella Carriera professionista, invece, potrete creare da zero un nuovo giocatore o una nuova giocatrice, controllare un professionista reale oppure selezionare un’Icona da controllare. La scelta può ricadere su Andrea Pirlo, Ruud van Nistelrooy, Kelly Smith, Thierry Henry, Zinedine Zidane, David Beckham e Ronaldo il Fenomeno.