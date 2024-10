Ea Fc 25, la Champions cambia i giocatori

EMOZIONI REALI

Una delle manifestazioni più evidenti di questa connessione tra il mondo reale e quello virtuale è rappresentata dalle carte del "Team of the Week" (Totw). Ogni settimana, i giocatori di Ultimate Team vengono aggiornati sulla base delle eccezionali prestazioni che i calciatori hanno mostrato durante le partite ufficiali. Gol, assist e parate decisive possono portare a una carta speciale Totw, facendo sì che Ultimate Team sia costantemente reattivo agli eventi calcistici.

LA MAGIA DELLA CHAMPIONS

Un altro elemento che ha contribuito ad arricchire l'esperienza di Ultimate Team è l'integrazione delle carte legate a Champions League, Europa League e Conference League. Quando i club si battono in campo europeo, le loro prestazioni influenzano direttamente il gioco. Le carte dei giocatori che si distinguono in queste competizioni ottengono versioni speciali e limitate che riflettono la loro performance in quelle partite cruciali. Queste dinamiche non solo offrono una varietà di carte e aggiornamenti, ma coinvolgono attivamente la community di giocatori. Gli appassionati seguono da vicino le partite e le prestazioni dei loro giocatori preferiti, sperando che ciò si traduca in una carta speciale in Ultimate Team. Il legame tra il mondo del calcio reale e il gioco stesso crea una sensazione di partecipazione più ampia, aggiungendo un livello di coinvolgimento e di interesse costante.

ROAD TO KNOCKOUT

Ci hanno pensato proprio le competizioni europee, in ogni caso, a strappare il nastro della prima promozione su EA Sports FC 25. Road to Knockout, infatti, è l’evento collegato al calcio reale con oggetti dinamici per i giocatori che ricevono potenziamenti in base alle prestazioni delle squadre nelle fasi a gironi di Champions League (maschile e femminile), Europa League e Conference League. Oltre a campioni del calibro di Jude Bellingham e Julian Alvarez, diversi i protagonisti collegati alla Serie A: da Stefan Posch, al debutto con il Bologna, passando per Ruben Loftus-Cheek del Milan, Moise Kean della Fiorentina e Federico Dimarco dell’Inter. Per ricevere un boost sulle valutazioni, ci sono diversi obiettivi da centrare legati alla squadra come vincere tre partite nella fase a gironi o segnare almeno in quattro partite.