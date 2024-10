Il primo campionato italiano di eBasket è realtà

Il basket italiano accoglie definitivamente gli esports con il primo campionato italiano 3v3 organizzato dalla Fip, la Federazione Italiana Pallacanestro, e la Lega Basket di Serie A. A partecipare al torneo saranno infatti sedici società della massima serie italiana di basket che si sfideranno sul videogioco Nba2k25. Si tratta di un progetto che, come si legge sul sito stesso della Fip, vuole “raccogliere la passione e l’entusiasmo di chi gioca il basket digitale per accrescere una già grande community”.

Le tappe del torneo

L’Italian eBasket League prevede una prima fase di qualificazione a libera iscrizione (21-27 ottobre e 4-10 novembre) a cui possono partecipare squadre composte al massimo da quattro giocatori; una successiva Regular season in sette tappe (2-5-9-12 dicembre e 13-16-20 gennaio) dove le migliori sedici squadre delle Qualificazioni saranno abbinate ognuna ad una squadra di serie A. “Gli eGamer in questo modo entreranno nelle attività di comunicazione dei singoli club di LBA e ne indosseranno le divise”, viene spiegato nella comunicazione ufficiale.

Si giocherà, invece, in presenza la Fase Finale che sarà disputata all’Inalpi Arena di Torino, durante la Frecciarossa Final Eight. Tutte e 16 le squadre daranno vita alla Coppa Italia 3v3, mentre le prime otto squadre della Regular season disputeranno le gare per lo scudetto partendo dai Quarti di Finale, a cui seguiranno Semifinali e Finale. Per tutti i giocatori dell’Italian eBasket League è previsto un montepremi già dalla Regular season e in proporzione ai risultati conseguiti. Si tratta della prima volta in assoluto che viene previsto in un Torneo FIP. Inoltre i player delle 16 squadre della Regular season saranno ospitate a Torino e avranno la possibilità di vedere le gare della Frecciarossa Final Eight.

Verso il futuro

Il torneo si articolerà in una fase online di qualificazioni e regular season e in una in presenza che si disputerà in occasione della Final Eight Frecciarossa di Coppia Italia a Torino. “Questo accordo con la LBA è un motivo di orgoglio che conferma la storica disponibilità della nostra pallacanestro ad innovare e cercare nuove modalità di coinvolgimento dei più giovani”, ha affermato Giovanni Petrucci, presidente FIP. “Dal 2020 la FIP è attiva ufficialmente nel campo degli esports. Ci guardavano con scetticismo allora, poi c’è stata l’affermazione in tutto il mondo degli esports di squadra e la decisione del CIO di organizzare Olympic Esports Games il prossimo anno. La preparazione della nostra eNazionale passa anche da questo accordo che ci permette di dialogare ancora di più con la LBA e insieme coinvolgere un maggior numero tra ragazzi e ragazze che giocano a basket in qualsiasi modalità, digitale e non, e che condividono il nostro approccio ad un agonismo educativo”.

“Questa nuova iniziativa”, ha aggiunto il Presidente della Lega Basket Umberto Gandini, “ha un valore particolarmente importante per la LBA: anzitutto perché è frutto della grande collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro. In secondo luogo, perché conferma il nostro impegno a realizzare attività in grado di accrescere la popolarità del nostro sport presso la sua fan base, attraendo al contempo nuovi appassionati”.