Courtois avrà una sua org esports

Il portiere belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha annunciato con un comunicato di aver fondato la propria organizzazione esports che almeno inizialmente debutterà nel simracing. Terzo posto ai mondiali di Russia 2018, 102 presenze in nazionale, oltre 400 partite giocate tra Atletico Madrid, Chelsea e Real Madrid, momentaneamente infortunato, Courtois è senza dubbio uno dei migliori portieri in assoluto degli ultimi 15 anni che adesso ha deciso di intraprendere una nuova avventura competitiva, questa volta negli esports.

Una sorpresa relativa

Per Courtois non si tratta di una decisione improvvisa ma ponderata a lungo. L'annuncio della squadra di esports segue infatti il lancio nel 2023 di Tc Racing, una squadra di corse reali creata dal belga che attualmente gareggia nel campionato spagnolo F4. Tc Racing partecipa anche alla Prodigy Racing League, una competizione motoristica “e2Real” che combina simulazione e corse reali. Da questa realtà reale si passerà a quella digitale del team Tc Esports, dove senza troppa fantasia le iniziali T e C rappresentano quelle del nome e cognome del portiere del Real. Inoltre Courtois ha già partecipato a diversi eventi di simulazione di corse, in particolare su Virtual F1, una competizione online organizzata dalla Formula 1 durante la pandemia COVID-19 che ha visto la partecipazione di piloti di F1 e ospiti famosi. Il due volte vincitore della Champions League sarà affiancato nella sua nuova impresa di esports da Javier Guerra, in qualità di direttore marketing e gaming di Tc Racing. Guerra si era in precedenza occupato di gestire la sezione esports della scuderia Williams Racing, la Williams Esports, fin dal 2018.

Le parole di Courtois

Parlando della creazione di TC Esports, Courtois ha dichiarato: “Ho due simulatori a casa che uso regolarmente quando il calcio me lo permette. Dopo aver partecipato a diverse gare ed eventi di simulazione, gli esports hanno iniziato ad attirare ancora di più l'attenzione. Per questo motivo ho sempre desiderato avere un mio team di esports, dato che le gare di simulazione possono aprire le porte anche al mondo dei motori ed è qualcosa su cui vogliamo puntare anche noi di TC Racing”. Il calciatore è anche un investitore dell'organizzazione spagnola di esports DUX Gaming, di cui è stato prima azionista nel 2020 e poi ha partecipato a un round di finanziamento di 3 milioni di euro nel 2022. Courtois entra così nel club di calciatori che hanno creato la propria organizzazione esports, insieme a Gerard Pique, che ha co-fondato KOI con lo streamer spagnolo Ibai, all'argentino Sergio Aguero dei KRÜ Esports e a Casemiro con l'organizzazione Case Esports.