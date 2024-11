L'esports conquista anche Courtois e Ronaldo

ons League vinte con il Real Madrid e saracinesca della nazionale belga. Con la sua TC eSports spera di diventare un punto di riferimento soprattutto nel simracing, ovvero nella simulazione realistica di corse automobilistiche tramite videogioco e software che replicano fisica, dinamiche e circuiti reali. Per Courtois non si tratta di una decisione improvvisa, ma ponderata a lungo. L’annuncio della squadra esports, infatti, segue il lancio nel 2023 di Tc Racing, una squadra di corse reali creata dal belga che attualmente gareggia nel campionato spagnolo F4. Tc Racing partecipa anche alla Prodigy Racing League, competizione motoristica “e2Real” che combina simulazione e corse reali. Da questa realtà reale si passerà a quella digitale del team Tc Esports, dove senza troppa fantasia le iniziali T e C rappresentano quelle del nome e cognome del portiere del Real Madrid.

LE DICHIARAZIONI

Parlando della creazione di TC Esports, Courtois ha dichiarato: “Ho due simulatori a casa che uso regolarmente quando il calcio me lo permette. Dopo aver partecipato a diverse gare ed eventi di simulazione, gli esports hanno iniziato ad attirare ancora di più l’attenzione. Per questo motivo ho sempre desiderato avere un mio team di esports: le gare di simulazione possono aprire le porte anche al mondo dei motori ed è qualcosa su cui vogliamo puntare anche noi di TC Racing”.

CR7 E L’ANNUNCIO SOCIAL

Le notizie, intanto, non si fermano a Courtois. Anche Cristiano Ronaldo, a suo modo, si è ritrovato protagonista di un annuncio social che vede protagonista un’organizzazione italiana chiamata Mkers, che al suo interno ha investitori come Florenzi, De Rossi e Pessina. L’Al Nassr, club in cui gioca il portoghese, ha messo sotto contratto uno dei migliori giocatori dell’attuale scena competitiva di EA Sports FC 25: il connazionale lusitano Joao Afonso Vasconcelos. Ad accoglierlo, con un post poi rilanciato sui social dell’Al Nassr c’era proprio Cristiano Ronaldo. Un’investitura importante per il campione dell’ultima Esports World Cup andata in scena proprio a Riyad su FC 24, gestito proprio da Mkers.