Monza campione della eSuperCup di Fc 25

Al Rocco Commisso Viola Park è andato in scena il primo trofeo stagionale della scena competitiva italiana di Fc 25 con la eSuperCup conquistata dal Monza di Lucio “Hhezers” Vecchione sulla Juventus di Olle “Ollelito” Arbin. Il Monza diventa così il club di calcio più titolato nella scena esports con due vittorie nella eSuperCup e lo scudetto conquistato la scorsa primavera, staccando proprio la Juventus che in Italia ha finora ottenuto un trofeo in entrambe le competizioni.

Ancora il Monza

Così come aveva fatto Danipitbull nel 2023, conquistando la eSerie A con la maglia della Juventus Dsyre e bissando poi il successo nella eSuperCup 2023 (ma facente parte della stagione competitiva successiva), lo stesso è riuscito a fare Hhezers con la maglia del Monza. Il club lombardo ha evidentemente un feeling particolare con la SuperCoppa esports che si gioca su Ea Sports Fc, avendo giocato la sua terza finale in tre anni e avendola vinta per la seconda volta. Sia Monza che Juventus, in quanto vincitori delle precedenti rispettive edizioni dei trofei, hanno iniziato il proprio percorso dai quarti di finale. Alla Supercup hanno partecipato 14 dei club che attualmente militano in Serie A: i proplayer delle società si sono affrontati in un tabellone a eliminazione diretta da cui alla fine sono emersi finalisti, per la terza volta su tre, Juventus e Monza. Torino-Genoa, Empoli-Parma, Cagliari-Fiorentina, Udinese-Lecce, Genoa-Bologna, Napoli-Verona sono state le sfide del Primo Turno, seguite poi dall’ingresso di bianconeri e biancorossi.

Verso la eSerie A

La Juventus, con l’esordiente assoluto Ollelito, da noi intervistato in esclusiva poco tempo fa, ha prima affrontato l’Udinese, vincendo 4-2, per poi superare il Verona 3-1. Il Monza, invece, ha ottenuto due vittorie di misura per 2-1, rispettivamente contro Torino e Fiorentina. In finale invece Hhezers si è sfogato segnando e subendo tanti gol quanti ne aveva segnati e subiti nelle due partite precedenti, chiudendo il discorso trofeo con un roboante 4-2. Per entrambi, adesso, il prossimo obiettivo italiano è la eSerie A che inizierà la prossima primavera.