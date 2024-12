Fifae World Cup ha incoronato i suoi nuovi campioni del mondo

Si sono svolte a Riyadh in Arabia Saudita dal 9 al 12 dicembre i primi campionati del mondo della Fifae World Cup in collaborazione con eFootball. A vincere la competizione sono state l’Indonesia su console e Minbappe della Malesia su mobile, nella cornice della Sef Arena della capitale del regno saudita. I rappresentanti di 16 Paesi per la Divisione Mobile e di 18 Paesi per la Divisione Console si sono sfidati per conquistare il titolo di campione della coppa del mondo esports della Fifa.