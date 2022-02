Yu-Gi-Oh Master Duel: è record

Konami ha appena annunciato che il suo digital cardgame free-to-play, Yu-Gi-Oh! Master Duel ha superato i 10 milioni di download . Questo traguardo è un grande salto in avanti rispetto ai quattro milioni di download che Yu-Gi-Oh! Master Duel ha raggiunto poco più di una settimana fa quando è stato lanciato per le piattaforme mobile il 27 gennaio.

Yu-Gi-Oh! Master Duel è un successo

Per celebrare questo grande traguardo, Konami ha lanciato una campagna che offre 1000 gemme, la valuta di gioco, ai giocatori che accedono tra il 7 febbraio e il 31 marzo. Il rapido aumento di player di Yu-Gi-Oh! Master Duel è dovuto anche al rilascio del titolo in molti più paesi del mondo: ora è disponibile in oltre 140 nazioni. Konami ha anche annunciato che altre 300 gemme saranno distribuite entro la fine del mese per celebrare il successo della loro campagna sui social media.

Come riscattare le gemme gratis

Questa offerta è disponibile fino al 31 marzo, quindi tutti i nuovi giocatori che scaricheranno il gioco prima di quella data riceveranno le 1000 gemme. Questa valuta di gioco serve ad acquistare i pacchetti di carte con cui costruire i propri mazzi. Yu-Gi-Oh! Master Duel è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi iOS e Android. Se l'idea di rivivere le battaglie di carte della vostra infanzia vi stuzzica, ora è il momento perfetto per tornare a sentire il cuore delle carte.