Un italiano sfiora il bis mondiale su Starcraft II

Una rimonta impossibile in semifinale, due match point annullati ai quarti, un match point a favore in finale: eppure non è stato sufficiente per il nostro Riccardo “Reynor” Romiti, giocatore del Team Qlash, per conquistare per la seconda volta consecutiva il titolo di campione del mondo di Starcraft II al consueto appuntamento con l’Intel Extreme Masters di Katowice, in Polonia.