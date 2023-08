Gamers8: su Starcraft II trionfa l'italiano Reynor

Riccardo “Reynor” Romiti è il nuovo principe d’Arabia grazie alla vittoria per 4-1 maturata contro il coreano Kim "Cure" Doh-wook nel torneo di Starcraft II giocato al Gamers 8. Il nostro campione italiano, vincitore del mondiale nel 2021, è finalmente tornato a vincere un torneo internazionale che vedeva la partecipazione dei migliori al mondo. Portandosi a casa 150.000 $ di montepremi.

Il torneo di Reynor

Lasciati i cinesi Kaizi Gaming e approdato agli statitunitensi Basilisk, Reynor ha trovato a Riyadh lo smalto di un tempo, perso forse in occasione dell’ultimo mondiale andato sotto le sue aspettative. Nella prima fase del torneo di Starcraft II il classe 2002 toscano ha perso il match inaugurale contro il coreano Classic, per poi inanellare una serie vittorie che lo hanno portato sul 3-1 nella fase di svizzera. Tra le sue vittime anche il campione del mondo in carica, il cinese Li "Oliveira" Peinan.

La fase conclusiva

Poi i playoff con lo zerg italiano che ha concesso una sola mappa nelle tre serie disputate. Superato Byun 3-0, poi il derby europeo con il giovane francese Clem, altro 3-0. Infine il 4-1 finale con cui Reynor ha superato il coreano Cure. Joona “Serral” Sotala, suo compagno di squadra ai Basilisk e rivale di una vita, si è invece fermato ai quarti contro Solar, sconfitto nel derby coreano proprio da Cure. Con questo ritorno alla vittoria Reynor si conferma tra i migliori giocatori al mondo.