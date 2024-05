Record Starcraft: rivelato il montepremi del mondiale

Negli ultimi anni Starcraft ha sicuramente perso parte del suo interesse a livello globale in favore di altri titoli ma il fascino del titolo di strategia in tempo reale targato Blizzard non è mai scemato del tutto, convincendo la Esports World Cup non solo a puntare ancora su Terran, Zerg e Protoss ma mettendo sul banco un montepremi da 1 milione di dollari. Si tratta per Starcraft del più alto montepremi mai registrato nella sua storia ormai venticinquennale.

Starcraft alla Esports World Cup

Starcraft è stato annunciato tra i primi titoli partecipanti alla Esports World Cup, tornando così dopo un anno dall’edizione 2023 del Gamers 8, vinta dal nostro italiano Riccardo “Reynor” Romiti. In quel caso Reynor si portò a casa i 150.000 $ della vittoria come parte dei 440.000 dollari di montepremi totale, quest’anno più che raddoppiato. Anche per un altro motivo: alla Esports World Cup non sarà un semplice torneo di Starcraft ma rappresenterà il mondiale, la conclusione della stagione competitiva “trasferita” da Katowice a Riyadh. Starcraft sarà protagonista, come annunciato dai canali della EWC Foundation, dal 14 al 18 agosto. Rivedere Reynor però non è al momento scontato. La sua partecipazione è legata ai prossimi tornei nel calendario della stagione del circuito targato Esl, il cui prossimo appuntamento sarà a Dallas dal 31 maggio al 2 giugno. In quel caso sarebbe sufficiente conquistare la Top 4 del torneo per ottenere la qualificazione. In caso contrario ci sarebbe ancora la possibilità della classifica europea, di quella globale e come ultima spiaggia l’Open Qualifier.

Il formato del torneo

Per l’Europa ci saranno infatti ancora tre slot disponibili dall’Open Qualifier che sarà giocato il 5 luglio, a poco più di un mese dall’evento di Riyadh. Se dovesse passare la prima fase, accederebbe alla seconda fase di qualificazione da cui avanzeranno alla Esports World Cup i primi due. In totale saranno 16 i giocatori a partecipare, divisi in due gironi da 8 con tabellone a doppia eliminazione in partite tutte Best of 5. I vincitori di ogni gruppo avanzano alla Final 4, dove saranno raggiunti dalla vincente della sfida tra le seconde. L’ultimo posto disponibile per il titolo sarà assegnato al vincitore del Knockout Bracket. Un tabellone che sarà composto dai 13 giocatori rimasti fuori a cui si aggiungeranno i due player dall’Open Qualifier, che entrano quindi in corsa solo successivamente. La final four sarà un tabellone a eliminazione diretta con partite Best of 7 per le semifinali e Best of 9 per la finale.