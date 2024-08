Mondiale Brawl Stars, l'Italia qualificata con Hmble e Totem

Per la prima volta nella loro storia, e dopo tanti investimenti e attesa, gli italiani Hmble sono riusciti a conquistarsi la qualificazione al mondiale di Brawl Stars in calendario per novembre 2024 con 1 milione di dollari di montepremi. Gli Hmble sono entrati nel settore competitivo dei titoli mobile già da diversi anni ma è solo oggi che possono finalmente vantarsi di un risultato così prestigioso nella scena di Brawl Stars.

Come è arrivata la qualificazione

Gli Hmble, composti da Lukii, Boss e Symantec, hanno chiuso la stagione europea da primi in classifica grazie ai risultati ottenuti nel corso delle varie Monthly Finals. Obiettivo ottenuto grazie alla vittoria del torneo di giugno e ai due secondi posti di marzo e luglio. Quest’ultimo in realtà inutile ai fini della qualificazione mondiale, già ottenuta comodamente e con largo anticipo, ma fondamentale per il prestigio di chiudere da primi della classe nella regione europea. Dietro di loro Zeta Division e Sk Gaming, ovvero le altre due classificate dirette per il mondiale.

Riecco i Reply Totem

Dopo gli Hmble anche i Reply Totem trovano la qualificazione al mondiale di Brawl Stars. Saranno così due le squadre italiane presenti all’appuntamento più importante della stagione del titolo mobile che si giocherà a inizio novembre a Helsinki, in Finlandia, patria della stessa azienda sviluppatrice Supercell. Mentre gli Hmble avevano già strappato il pass grazie ai risultati ottenuti in stagione, chiudendo al primo posto nella classifica europea, i Totem hanno dovuto lo scorso weekend conquistarsi il posto al Last Chance Qualifier di Colonia. I Reply Totem hanno chiuso al primo posto il girone B in cui erano stati sorteggiati, superando sia i Toxic Lotus che i Natus Vincere. Alla fase successiva poi la vittora decisiva contro i Tribe Gaming per 3-2 in un match combattuto e per nulla scontato. La vittoria ha qualificato i Totem Esports per il mondiale, ancora una volta: la loro presenza al mondiale è infatti ormai una tradizione.

Verso il mondiale

In attesa di vedere le due organizzazioni italiane impegnate al mondiale, i responsabili dell’evento hanno già rivelato i quattro gironi del mondiale. I Reply Totem sono stati inseriti nel Gruppo B con Pioneers e Spacestation Gaming, mentre gli Hmble sono stati sorteggiati nel Gruppo D con Rival Esports ed Eclipsar Esports.