Razer Deathadder: il muose da gaming entra nella storia con 10 milioni di copie vendute

La longevità e popolarità del DeathAdder sono il frutto delle sue straordinarie prestazioni e del design caratteristico. Si è conquistato numerosi riconoscimenti e la devozione dei fan di tutto il mondo. L’ergonomia del DeathAdder, studiata nei minimi dettagli, è perfetta per le due posizioni di presa più popolari – ad artiglio e con il palmo - ed è stata ottimizzata negli anni per offrire il massimo delle performance.

DeathAdder Elite e DeathAdder Essential sono i modelli più recenti del famoso mouse da gioco. Il modello di punta, il DeathAdder Elite, dispone di un sensore ottico nativo da 16.000 DPI e switch meccanici proprietari di Razer per il massimo di controllo e precisione.

Il DeathAdder ha fatto la sua comparsa in 25 varianti, incluse le edizioni dedicate a giochi e squadre. Mouse preferito di numerosi campioni, il DeathAdder ha sfoggiato i colori di giganti degli esport come i Team Liquid e gli SKT-1. La superstar di League of Legends, Faker, usava il Razer DeathAdder ancor prima di diventare professionista. Ha poi vinto i Campionati Mondiali del 2013, 2015 e 2016 con questo mouse.

Ogni tipologia di gamer adora il DeathAdder e gli editori di videogiochi hanno scelto di collaborare con Razer, fregiando il mouse con creatività tratte dai loro titoli più famosi per offrire ai fan edizioni del DeathAdder dedicate a Overwatch, Destiny 2, Rise of the Tomb Raider, Call of Duty : Black Ops, World of Tanks, Dragon Age II e Guild Wars.

Ascoltando il feedback dei fan, Razer ha anche realizzato il DeathAdder in una versione speculare che ha soddisfatto le esigenze dei gamer mancini.

