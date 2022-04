Amazon University Esports: ecco i vincitori dei tornei targati PG Esports

L’Amazon University Esports , massima lega del gaming competitivo a livello accademico in Europa, dopo un campionato ricco di sfide coinvolgenti è giunto alla sua conclusione. Grazie anche al supporto di PG Esports , in queste settimane si sono sfidati 56 atenei in tutta Italia , per un totale di 900 iscritti. Il parco titoli era il più ricco di sempre: League of Legends , Clash Royale, Legends of Runeterra , Rocket League e persino gli Scacchi. Sempre nel contesto delle sfide universitarie, ma extra-campionato, si sono svolti i tornei community di Magic: The Gathering Arena e Pokémon Unite , di cui si sono occupati JackTorrance90, streamer e player, e Cydonia , content creator ed esperto dell’universo dei mostri portatili.

I vincitori di League of Legends

Ad uscirne vincitori e a entrare nel ristretto club dei migliori player universitari del Paese, sono stati gli studenti di 6 atenei dislocati in tutta Italia. In particolare, la battaglia finale di League of Legends ha risvegliato antiche rivalità e, infine, decretato la superiorità nel campo dell’eSport tra due prestigiose università: il Politecnico di Torino, con il suo team Politonno, e Yutoru PesiGod, rappresentante del Politecnico di Milano. La vittoria è andata a quest’ultimo, stabilendo ufficialmente la supremazia dell’ateneo milanese – almeno per questa volta. L’istituto piemontese, invece, ha raggiunto l’ultima fase anche con il seguitissimo card game online Legends of Runeterra: il team Migrove ha, infatti, duellato contro i LordVon del Conservatorio di Perugia e i TEEKZY dell’Università degli Studi di Milano. Studiare musica evidentemente aiuta la concentrazione e la grinta: i LordVon hanno giocato una finale eccelsa con i TEEKZY, sbaragliando gli avversari e portando a casa uno schiacciante 2-0.

I vincitori di Clash Royale e Rocket League

La sfida su Clash Royale, celebre strategico mobile, ha coinvolto veramente l’Italia intera, da Nord a Sud, grazie ai 3 finalisti, Itz_matteo, blackblock e DavideRooney, provenienti rispettivamente dall’Università degli Studi di Udine, dall’Università degli Studi della Tuscia (Viterbo) e dall’Università degli Studi di Palermo. La sorprendente finale ha davvero ribaltato tutti i pronostici: DavideRooney, infatti, ha dovuto battere Itz_matteo due volte in due serie B05 per riuscire a strappare il primo posto, per cui l’Università degli Studi di Udine era data per favorita. L’ultimo match su Rocket League, invece, si è disputato tra i team esport dei due atenei romani per antonomasia, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza". La rivalità tra i due atenei li ha condotti a una battaglia senza quartiere sul campo, ma a uscirne vincente è stato il primo istituto con un sudato 3-2.

I vincitori di scacchi e Magic Arena

Uno schiacciante 2-0, invece, ha chiuso la competizione sul più tradizionale gioco degli scacchi. Lo scontro ha ricordato molto da vicino il precedente split: Lorenzo “Didici” Lodici dell’Università degli Studi di Padova e Francesco “Francy29” Sonis, dell’Università degli Studi di Cagliari, infatti, si erano già affrontati sulla scacchiera nello scorso split, ma questa volta il risultato è stato diametralmente opposto, con la sorprendente vittoria di Francy29. Anche la battaglia a Magic: The Gathering Arena non è stata da meno: si sono sfidati Edoardo Corte, a.k.a. el_diablo, proveniente dall’Università degli Studi Roma Tre, che ha schierato un mazzo Boros Umani, e Francesco De Iuliis, alias cza_docet dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in finale con un mazzo Izzet Control. Una combinazione vincente per Francesco De Iuliis che si è assicurato la vittoria con un 2-1, un successo ottenuto non senza fatica, per una finale che ha tenuto gli appassionati col fiato sospeso.

Gli Esports universitari sono il futuro

La scena competitiva universitaria va a comporre le fondamenta del futuro eSportivo del nostro Paese. Il torneo sponsorizzato da Amazon fornisce un sostegno concreto per chi volesse mettersi alla prova in questo settore, un terreno fertile e in crescita esponenziale, che continua ad attrarre un gran numero di giocatori, a giudicare anche dalla notevole quantità di partecipanti alle competizioni. L’entusiasmo in termini di partecipazione è dovuto anche al fatto che le università tendono a essere sempre più attente a questo mondo e si attivano per creare delle proprie squadre: l’eSport, infatti, è ormai universalmente riconosciuto come strumento per la costruzione di una community accademica solida e di un senso di appartenenza ancora più profondo. Per l’organizzazione del torneo, infine, GGTech si è affidata alla collaborazione locale di PG Esports, la prima società italiana dedicata al gaming competitivo.