Il Red Bull Factions ritorna dal vivo

Il 29 settembre non sarà solo il giorno dell’inizio dei mondiali di League of Legends ma anche del ritorno di uno degli eventi più appassionati della scena italiana del moba targato Riot Games: il Red Bull Factions. Realizzato da Red Bull in collaborazione con Pg Esports, è una competizione che si basa sul caratteristico sistema della fazioni, ribaltando totalmente le strategie delle squadre che dovranno affrontarsi sulla Landa immaginando nuovi percorsi per raggiungere la vittoria. I giocatori potranno scegliere solo personaggi appartenenti a 2 fazioni che caratterizzano l’universo in cui è ambientato League of Legends. Il tutto si chiuderà con un evento dal vivo per celebrare il vincitore finale dell'edizione 2022 del Red Bull Factions.