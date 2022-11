Milan Games Week: il calendario completo degli eventi di PG Esports

In un’arena di oltre 2000 mq situata al padiglione 20 della Milan Games Week e che comprende 600 posti in platea più due spalti, PG Esports ha organizzato 3 giorni di competizioni in cui si sfideranno le migliori squadre sui più famosi titoli della scena competitiva: League of Legends, Rainbow Six Siege, Fortnite e Rocket League.

Si comincia venerdì 25 con la finale del Circuito Tormenta di League of Legends. Dopo mesi di intense sfide saranno gli Away from Normal e gli Exeed a contendersi il titolo in un’avvincente best of 5. Il tutto commentato dagli esperti Carlotta “Charlie” De Simon e Simone “Tavernello” Martelli. La finale sarà visibile anche sul canale Twitch PG_Esports_LoL.

Dalle 18 comincerà la prima finale della Italian Cup di Rainbow Six Siege, la prima coppa Italia dello sparatutto tattico di Ubisoft, in cui le migliori squadre del PG Nationals hanno sfidato i team che si sono distinti durante il Be Serious, la lega minore del campionato. La best of 3 vedrà protagonisti i Mkers e i 4real che dopo due mesi di torneo hanno avuto la meglio sui loro avversari. Ad introdurre la competizione ci sarà un Dj set e sul palco saliranno anche Marco e Raffaele di Rainbow6ItaCom, il punto di riferimento della community e Mauro “JustRyuk” Barone, caster storico delle competizioni di Rainbow Six Siege. La finale sarà visibile anche sul canale Twitch Rainbow6IT.

Sabato 26 è la volta della Vodafone Unstoppable Cup, che vedrà le fasi finali della competizione svolgersi nel primo pomeriggio, mentre la mattina ci sarà spazio per un free play aperto al pubblico sulla mappa Home of the Unstoppable. La competizione aperta alla community di Fortnite in modalità no-build single player ha visto sfidarsi in quattro giornate di qualificazione i più appassionati giocatori del famoso battle royale targato Epic Games, ma solo i primi 100 avranno la possibilità di ottenere la vittoria in una avvincente resa dei conti. A commentare le fasi finali saranno due caster d’eccezione, ovvero Xiuder e Pow3r che parteciperanno poi a un meet & greet con i fan. Le finali saranno visibili anche sui canali di PG Eports e Xiuder.

Infine, domenica 27 ci saranno i playoff e la gran finale della nona edizione dell’Italian Rocket Championship, il campionato italiano di Rocket League. Ai playoff si sfideranno quattro squadre: i Reply Totem, i Cagliari Esports, i Webidoo Gaming e i No Fear Gaming. Questi team si batteranno in sfide best of 5 fino all’ultimo goal. Le due squadre migliori accederanno ad una finale best of 7 che decreterà la migliore squadra italiana del titolo di Psyonix Studios. Alle 18:30 sarà il turno della finale della Fresh Style Rumble by Air Action Vigorsol in cui si sfideranno Littlecat e Diazuma, messi alla prova in un’intensa best of 3. La finale di IRC e quella della FreshStyle Rumble by Air Action Vigorsol saranno visibili anche sul canale Twitch ItalianRocketChampionship.