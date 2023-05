Valorant dal vivo grazie a PG Esports e Vodafone

Il Vodafone Theatre, auditorium inserito all’interno del Vodafone Village di Milano, ha ospitato per diverse edizioni le finali dell’Esl Vodafone Championship con diversi titoli esports. Tra questi figurava anche Counter-Strike, di cui Valorant oggi vuole raccoglierne in Italia l’eredità. Si tratta di una struttura che può ospitare oltre 350 persone: sul sito dell’evento è già iniziata la prenotazione dei biglietti, gratuiti.

Ospiti speciali per la finale

Come si può leggere nella descrizione, sono previsti “ospiti speciali, momenti dedicati e un'atmosfera indimenticabile” che accompagneranno la finale. Nello Split 1 di Rinascimento, la Valorant Challenger League italiana, la finale si giocò dal vivo negli studi di Pg Esports a Buccinasco ma con un limitato numero di pubblico e la presenza di alcuni content creator che hanno guardato la finale in streaming con un watchparty dedicato.

A che punto è il campionato

In quell’occasione a vincere furono i Gmt Esports, abili nel ribaltare i pronostici e portarsi a casa il trofeo per 3-1. Attualmente la regular season dello Split 2 si è chiusa con i Gmt ancora protagonisti al vertice, seguiti da Dsyre, Qlash e Macko. Queste quattro sono le squadre che giocheranno i playoff con in palio non solo il titolo di campioni d’Italia ma anche un posto alla prossima Ascension, la competizione Emea che permette di qualificarsi alla massima serie continentale.

Quando iniziano i playoff

Il primo appuntamento playoff è la finale di Winner Bracket tra Gmt e Dsyre, programmata per sabato 20 maggio. Il giorno successivo, il 21, sarà invece il turno di Qlash e Macko: chi vincerà giocherà contro la perdente del primo match. La vincitrice di questa partita giocherà infine la finale a Milano al Vodafone Theatre davanti al pubblico di appassionati di Valorant.