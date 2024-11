Il Gamestorm Stage approda alla MGW con Pg Esports

Il calendario delle attività

L’arena nasce dalla collaborazione tra Dentsu Gaming, la vertical solution di dentsu dedicata all’industry dei videogiochi, che ha curato la direzione creativa del progetto, e PG Esports in qualità di direttore di produzione. Venerdì 22 novembre, il Gamestorm Stage ospiterà l’ultimo round della MotoGP eSports World Championship Global Series, con gli 11 piloti che si sfideranno nelle ultime tre gare del campionato per determinare il MotoGP eSport World Champion 2024. Sabato 23, il programma prevede due eventi a tema Fortnite. Il primo è 4Sided Air Action Vigorsol, il primo torneo di Fortnite su mappe creative, con 4 Presidenti (Piz, Xiuder, Nezak, Rekins) e 4 mappe diverse, ognuna con una modalità di gioco distinta, in un girone all’italiana. A seguire, torna la Gillette Bomber Cup Livello Labs 2.0, che apre per la prima volta le porte a tutti, dai giocatori amatoriali ai pro-player, per contendersi la vittoria. La gran finale avrà luogo a MGWCMX, con Piz, Xiuder e altri quattro talent in competizione con le proprie squadre. L’ultima giornata del Gamestorm Stage di MGWCMX 2024 sarà dedicata alla eSerie A Goloador RoadShow e alla Trinity powered by Plenitude, il primo format italiano che riunisce i creator di tutto l’ecosistema Riot Games, coinvolgendo oltre 40 figure di rilievo delle community di League of Legends, Valorant e Teamfight Tactics.

Una soluzione più innovativa

"L'impegno profuso si concretizza finalmente nel GameStorm Stage, nuovo asset presente alla Milan Games Week & Cartoomics 2024 destinato a rilanciare il mondo gaming e esports integrandoli maggiormente con l'intrattenimento e i nuovi trend della Gen Z. Siamo certi che questa nuova iniziativa firmata Dentsu Gaming e realizzata con PG Esports offrirà ai clienti soluzioni sempre più innovative e personalizzabili per le loro strategie. Vi invitiamo a partecipare a questo debutto insieme a noi." – dichiara Emanuela Chiappa, Head of Dentsu Gaming. "Per PG Esports è sempre motivo di soddisfazione partecipare a Milan Games Week & Cartoomics, una manifestazione che supportiamo e presidiamo dal 2014, per un totale di dieci edizioni consecutive. Siamo particolarmente soddisfatti dell'offerta di contenuti pensata e realizzata a quattro mani con Dentsu Gaming, che spazia da contenuti esports internazionali di altissimo livello a momenti di intrattenimento pensati ad hoc per le community che seguono con grande passione titoli come League of Legends e Fortnite. Auguro a tutti i fan e operatori di settore una splendida edizione di MGWCMX!" – dichiara Pier Luigi Parnofiello CEO & Founder PG Esports.