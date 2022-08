Macko o Outplayed: la sfida di League of Legends

Il percorso

Gli Outplayed hanno avuto un percorso decisamente altalenante in questo campionato: un buon inizio, una metà di stagione con molti alti e bassi e una chiusura in leggero crescendo con il terzo posto finale in classifica che li ha costretti a partire dalla parte bassa del tabellone playoff con partite da dentro o fuori. È forse proprio qui che la vera natura degli Outplayed, composti da Stenbosse, Lotus, Dehaste, Lindegarde e Hungrypanda, e guidati dai coach Brizz e Panj, ha iniziato a mostrarsi in tutte le sue potenzialità: prima la vittoria contro gli Atleta, campioni in carica, poi contro i Cyberground, entrambe arrivate per 3-1 con un team in scioltezza e sicuro di sé.

Sempre in vetta

I Macko hanno avuto una sola settimana come passaggio a vuoto, quando hanno perso sia contro Samsung Morning Stars che contro Axolotl, ma per il resto del campionato non hai mai dato una sensazione di sofferenza, confermandosi per la quarta volta consecutiva in vetta alla classifica al termine della regular season con undici vittorie e appena tre sconfitte. Nell’arco di due anni, nelle partite Bo1 i Macko hanno ottenuto 45 vittorie e appena 11 sconfitte. In Bo5, le serie playoff, il conto cambia leggermente ma non di molto la sostanza, avendo vinto due volte il titolo italiano ed essendo arrivati la terza volta in finale. Questa, per il team che vanta giocatori come Acidy, Cboi, Hawhaw, Rharesh e Click, guidati da Cristofaro Di Maggio, sarà la quarta finale consecutiva.

Il precedente

Posto che i favoriti, per retaggio e prestazioni offerte sulla Landa degli Evocatori in questo Summer Split, rimangono i Macko, League of Legends è un gioco talmente complesso che non è mai facile dare per definitiva l’ultima parola. Le due squadre negli ultimi due anni si sono affrontate per otto volte in Bo1: nei primi tre split le sfide si sono sempre concluse in parità con una vittoria a testa negli scontri diretti tra andata e ritorno, mentre in questo Summer 2022 i Macko si sono imposti entrambe le volte. Cambia totalmente la musica in Bo5: nei soli due precedenti, i Macko hanno sempre vinto prima per 3-2 nel Summer 2021 e poi 3-1 nella finale dello stesso tabellone playoff.

L’atto conclusivo

La finale, come anticipato, è per il 7 agosto dalle 18:00: come sempre sarà possibile seguirla in streaming ma quest’anno c’è una novità. PG Esports ha infatti pensato di aprire le porte ai tifosi realizzando un evento community che si terrà al Combo Milano dove appassionati di League of Legends e fan delle due squadre potranno ritrovarsi per assistere dal vivo al match più atteso della stagione competitiva italiana. Ricordando che in ballo c’è anche l’Europa: entrambe sono già qualificate all’European Masters ma chi vince partirà dalla fase a gironi, chi perde dovrà iniziare dalla fase preliminare.