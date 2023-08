Cinque volte Macko: PG Esports li incorona campioni di League of Legends

Un trionfo annunciato

Per i Macko, freschi di partnership con Hype, è stata una vittoria che ha confermato le aspettative della vigilia che li vedeva favoriti. I Dsyre, alla prima finale in assoluto nel PG Nationals di League of Legends, hanno offerto un'ottima prestazione, mostrando enormi segni di miglioramento rispetto alla serie giocata e persa una settimana fa.

La chiave del match

La maggior esperienza dei Macko, insieme alla loro miglior gestione mentale dei momenti più delicati della partita, ha fatto la differenza in un match disputato finalmente davanti a un pubblico dal vivo dopo 4 anni dall'ultima volta. Merito degli sforzi di PG Esports, tournament organizer dell'evento, che ha confermato il proprio impegno verso la community del Moba targato Riot Games.

I premi

Durante la serata sono stati anche assegnati i tre premi individuali per i migliori giocatori. Nash, support dei Dsyre, si è aggiudicato quello più ambito di MVP della regular season. Cboi, jungler dei Macko, ha conquistato il premio Power Score, targato Lenovo. Infine Six10, midlaner della squadra campione, è stato premiato come miglior giocatore della finale.

Adesso l'Europa

La vittoria per 3-1 del PG Nationals, campionato organizzato e gestito da PG Esports, permette ai Macko di iniziare il prossimo Emea Masters, la Champions di League of Legends, direttamente dalla fase a gironi principale. Per loro la responsabilità della Top8 conquistata nello Spring Split, un risultato che cercheranno in ogno modo di ripetere. I Dsyre, invece, dovranno conquistarsi l'accesso al Main Event tramite la fase preliminare di Play-In.