Rainbow Six, Valentino Allegri: “Questo Pg Nats vi sorprenderà”

L’ormai consolidata partnership tra PG Esports e Ubisoft continua a regalare agli appassionati un grande spettacolo, che si rinnova con la nuova edizione del PG Nationals di Rainbow Six Siege . La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 13 aprile. Le premesse sono più che rassicuranti: in questo Spring Split non mancherà lo spettacolo. A confermarlo, anche Valentino “Lordchanka” Allegri, caster di Pg Esports.

Le novità

Valentino, favorevole o contrario alla scelta di limitare i giocatori import?

“Mi dico favorevole al cambio di regolamento. Pochi talenti italiani riescono davvero ad emergere. Quello su cui possiamo dirci già certi è che se vogliamo un ricambio generazionale questo è l’unico modo per mettere i team con le spalle al muro”.

Ci saranno tanti player che hanno giocato la seconda lega, cosa dobbiamo aspettarci?

“I player di questa generazione hanno un punto che è la loro croce e delizia, ovvero la mentalità. Molti ragazzi non temono il confronto con giocatori più esperti. Sono consapevoli di potercela fare. Molto, però, dipenderà da come il team tecnico riuscirà a tirare fuori il meglio dalle sconfitte e dalle difficoltà che arriveranno”.

Chi sono i favoriti

Chi ha lavorato nel segno della continuità parte ancora con i vantaggi del pronostico?

“Potrebbe essere una buona chiave di lettura. I Macko Esports, per esempio, hanno scelto la strada della continuità dopo aver alzato il trofeo nel Winter Split. Una scelta più che legittima. Ripetersi non è mai facile. I numeri, però, ci sono e i talenti anche. Essere riusciti a trattenere i pezzi da novanta come G3ro e T3b è sintomo di una sola cosa: Antonio Todisco crede nel progetto e nei suoi ragazzi per cercare la qualificazione alla Challenger League”.

Un cambio per i Mkers: dentro Dora, fuori Scatto. Rischio calcolato o scelta azzardata?

“Risposta difficile da dare oggi. Scatto per me è un giocatore con delle ottime capacità, forse non è riuscito a tenere in alto l’asticella che lui stesso aveva fissato e sono arrivate delle critiche. Dora, però, ha il giusto potenziale per un team come i Mkers. L’esperienza in BeSerious è servita”.