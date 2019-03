F1, Gp Bahrain: diretta ore 17.10, ecco dove seguirlo

MANAMA - La Ferrari centra la doppietta nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, sul circuito di Sakhir, e i tifosi della Rossa possono tornare a sorridere. Prima pole position in carriera con record della pista per il giovanissimo Charles Leclerc in 1'27''866. Accanto a lui, Sebastian Vettel, che ha chiuso a 0.294. Soltanto terzo il campione del mondo Lewis Hamilton, su Mercedes, staccato di 0.324, poi Valtteri Bottas. Seguono Max Verstappen, Kevin Magnussen, Carlos Sainz, Romain Grosjean, Kimi Raikkonen e Lando Norris. Sedicesimo Antonio Giovinazzi.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

IN TV - La seconda gara del Mondiale 2019 sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (canale 201): la gara è in programma domani, domenica 31 marzo, alle 17.10 ora italiana. Sarà possibile vedere il Gp anche in chiaro e in differita su TV8, domani sera, alle 21.30.