F1 Mercedes, Hamilton: «Leclerc, speriamo in un duello»

ROMA - Dopo solo due gare in Ferrari, Charles Leclerc ha già fatto alzare le antenne di Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica della Mercedes ritiene il giovane pilota già una “minaccia”, anche perchè non ha ancora avuto modo di testare le sue capacità in un vero duello in pista.

CAUTELA PER LEWIS - «Penso che ogni volta che incontri un nuovo pilota con cui hai avuto pochissima esperienza, naturalmente ti avvicini con cautela - ha detto Hamilton, parlando di Leclerc - Non sai come si comporta, se è imprevedibile, super aggressivo, più rilassato o incline all'errore. Non ho avuto tempo in pista con lui per valutare, sembra molto equilibrato, molto corretto ma solido per quanto posso dire. Ma lo scopriremo meglio nel corso della stagione. Non ha commesso errori questo fine settimana, quindi il mio approccio sarà identico a quello che ho per Vettel. Ogni pilota è un po’ diverso, ma al momento con lui non ho ancora avuto una battaglia ruota a ruota. Sono sicuro che prima o poi succederà, speriamo ce ne siano parecchie nel corso di tutto il campionato».