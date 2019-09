Gp Singapore, Hamilton: "Felice di trovarmi in mezzo alle Ferrari"

SINGAPORE - "Non ho idea di dove le Ferrari abbiano trovato questo gran passo in qualifica anche perché sulla carta non era una delle loro piste favorite. Ma sono comunque contento di trovarmi in mezzo". Bicchiere mezzo pieno per Lewis Hamilton che nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore trova il secondo tempo in mezzo alle due Ferrari di Charles Leclerc (poleman) e Sebastian Vettel. "Leclerc ha fatto un grande giro - ha ammesso il cinque volte campione del mondo nel post qualifica - Io ho dato tutto quello che avevo e ho sfiorato il muro un paio di volte".

Lewis all'attacco

Partendo dalla seconda casella al fianco di Leclerc, Hamilton proverà ad attaccare il monegasco fin dalla prima curva: "Sono felice di trovarmi in mezzo alle due Ferrari e penso che domani potremo essere aggressivi. Speriamo di riuscire a dividerli. Sono certo che sarà una gran bella battaglia".