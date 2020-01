Hamilton saluta Kobe Bryant: "Grande atleta, fonte di ispirazione"

ROMA - La Formula 1, al pari di tutto l'universo sportivo, piange la morte di Kobe Bryant, l'icona del basket che ieri, in un tragico incidente in elicottero, ha perso la vita insime alla figlia di 13 anni e ad altre sette persone. "Sono triste nel sentire che abbiamo perso uno dei nostri grandi. Kobe Bryant era uno dei piu' grandi atleti ed e' stata una fonte d'ispirazione per molti, incluso me stesso. Sono profondamente rattristato per la sua famiglia e per le persone di tutto il mondo che lo guardavano. Possano lui e sua figlia riposare in pace", ha scritto su Twitter Lewis Hamilton, che come tantissimi suoi colleghi di altre discipline sportive è rimasto molto colpito dalla tragica notizia che ha sconvolto gli appassionati di tutto il mondo.

I’m sad to hear that we lost one of our greats. @kobebryant was one of the greatest athletes and was such an inspiration to so many including myself. I’m deeply saddened for his family and for the people around the world who looked up to him. May he and his daughter rest in peace pic.twitter.com/O4ZWANcGKm