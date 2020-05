Marca: “Vettel-Ferrari, ecco quando si è rotto il rapporto”

Al 52° giro Vettel è ancora al comando, poi va a sbattere contro un muro con Hamilton che vince e torna leader del Mondiale. Sarebbe stato questo il momento (relativo al Gp di Germania 2018) che avrebbe portato al deterioramento del rapporto tra il pilota tedesco e la Ferrari. Lo scenario è stato ricostruito dal quotidiano spagnolo Marca. “Ho sbagliato io, è uno degli errori più pesanti mai commessi - dichiarerà poco dopo -. Sono arrivato tardi in frenata e non sono riuscito a tenere la macchina in pista. Avevamo la corsa in tasca, eravamo veloci e la stavamo gestendo. Sono più deluso che arrabbiato”. Da lì è nata una mancanza di fiducia che lo ha condizionato pesantemente. “Alla Ferrari non ha mai avuto lo stesso appoggio che aveva Schumacher” dirà Ecclestone. Nel 2019, invece, altri errori lo hanno portato a concludere il Mondiale alle spalle di Leclerc. L’ultima offerta di rinnovo da parte della Ferrari sarebbe stata esattamente la stessa - in termini economici - di quella del compagno di squadra monegasco, proposta che Vettel ha prontamente rispedito al mittente. Il quattro volte campione del mondo non è più ufficialmente un pilota della Ferrari dal 12 maggio 2020.

