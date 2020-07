Gp Austria: rimonta pazza di Leclerc, è secondo! La vittoria a Bottas

SPIELBERG - Super Charles Leclerc a Spielberg. Il monegasco chiude a sorpresa al secondo posto la prima gara del Mondiale grazie a una rimonta straordinaria con due sorpassi da brividi su Norris e Perez e alla penalità per Lewis Hamilton. La Mercedes può sorridere perché è Valtteri Bottas a vincere il Gran Premio d'Austria di Formula 1, sul podio c'è anche Lando Norris, che per un decimo è dentro ai cinque secondi che deve scontare il sei volte campione del mondo britannico, solo quarto al traguardo. Ma è la Ferrari a dimostrarsi affidabile, fortunata e tenace, anche se il passo gara ancora non c'è: tanto lavoro da fare, ma con un pilota come il classe 1996 tutto è possibile. Anche piazzare la rimonta nel finale, cogliendo tutte le opportunità che si sono presentate nel finale. Male, invece, Sebastian Vettel, protagonista di uno scontro con chi lo sostituirà nella prossima annata, vale a dire Carlos Sainz, che lo costringe a scivolare nelle retrovie terminando decimo. Rabbia e delusione anche per la scuderia di casa: la Red Bull paga dazio con Verstappen fuori per un problema tecnico e Albon ritirato dopo un contatto nel finale proprio con Hamilton.

Tra safety car e ritiri

Prima della partenza brutte notizie per Lewis Hamilton. Dopo essere stato graziato nella giornata di sabato, i commissari hanno ricevuto un reclamo della Red Bull, e dopo aver visionato ulteriori immagini hanno deciso di penalizzare il britannico di tre caselle sulla griglia di partenza per non aver alzato il piede in qualifica in regime di bandiere gialle. Al via tante battaglie e ruota a ruota, ma in fin dei conti i primi nove non vedono mutare la propria posizione e il sollo Vettel dopo il primo giro passa Ricciardo entrando in top-10. Bottas detta subito il passo, Verstappen sembra poter girare su ottimi tempi, ma sul più bello la sua Red Bull si ferma come d'incanto. Problemi meccanici non risolti ai box e dunque clamoroso ritiro per chi ha vinto le ultime due edizioni a Spielberg. Nel frattempo, Hamilton passa con estrema facilità Albon e Norris e si porta al secondo posto sistemando le cose rispetto alla qualifica. Le Ferrari faticano dal punto di vista della velocità di punta e Leclerc non riesce a guadagnare posizioni, restando in sesta piazza abbastanza lontano da Perez. Vettel risale fino all'ottava posizione, poi l'episodio che gli rovina ulteriormente la gara. Magnussen finisce fuori pista ed entra in scena la safety car. Tutti i piloti ne approfittano per il cambio gomme e alla ripartenza Sainz, a sandwich tra le due Ferrari, ne approfitta cercando di passare il futuro compagno Leclerc, che si difende bene. I due rallentano e Vettel finisce per urtare lo spagnolo che lo sostituirà dalla prossima stagione. E' il tedesco ad avere la peggio, andando in testa-coda e scivolando in quindicesima posizione. Davanti le Mercedes continuano a volare, nonostante alcuni problemi ai sensori, ma il finale regala emozione a ripetizione. Due safety car di fila - una per la gomma che schizza via dalla monoposto di Raikkonen in maniera pericolosa - portano a una ripartenza con gomme fresche. Albon mette nel mirino Hamilton e i due entrano a contatto: il primo ne paga i danni ed è costretto al ritiro, ma il britannico viene penalizzato di cinque secondi. Nel frattempo Charles Leclerc alza improvvisamente il livello della propria prestazione e supera Norris e Perez, per poi restare dentro ai cinque secondi di distacco da Hamilton, conquistando così un incredibile secondo posto dietro al serafico Bottas. Il britannico perde anche la terza piazza, visto che anche Lando Norris riesce a chiudere a un decimo dai fatidici cinque secondi: è il primo podio per il pilota della McLaren, autore anche del giro più veloce. Quinto Sainz, seguono Perez, Gasly, Ocon, un ottimo Giovinazzi e Vettel che porta a casa un punticino.