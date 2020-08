F1, Gp 70° Anniversario: qualifiche in diretta alle ore 15

ROMA - Non è iniziato bene il percorso delle Ferrari in vista del Gran Premio del 70° Anniversario. Nelle libere di ieri infatti Charles Leclerc ha chiuso in settima posizione. Ancora peggio invece Sebastian Vettel che, oltre il quattordicesimo posto, verso la fine della sessione, ha anche accusato un problema alla power unit. A dominare la scena ci ha pensato la Mercedes. Il miglior tempo nelle Libere 1 era stato del finlandese Valtteri Bottas (1'26"166), mentre nelle Libere 2 ci pensa il campione del mondo britannico Lewis Hamilton a ristabilire le gerarchie, girando in 1'25"606. Si apre così il sabato di motori a Silverstone, dove questa mattina alle 12 scatterà la terza sessione di prove libere, mentre alle 15 sono in programma le qualifiche con la lotta per la pole position.