"Schumacher non risponde, è in stato vegetativo". Affermazione choc di un neurologo

TORINO - Affermazione choc del neurologo Erich Riederer, a proposito delle condizioni di Michael Schumacher: “E' sveglio, respira, il suo cuore batte, probabilmente può sedersi e fare piccoli passi con un aiuto, ma non di più - dice il professore di Zurigo in un documentario di Tmc Francia sull'ex campione della Ferrari - credo che questo sia il massimo che possa fare”. Schumacher, sette volte campione del mondo di Formula 1, è rimasto vittima di un grave trauma alla testa in un incidente sugli sci a Meribel, in Francia, il 29 dicembre 2013. Da allora la moglie Corinna ha mantenuto grandissimo riserbo sulle sue condizioni di salute. Oggi il professore tedesco Riederer annuncia che il trauma sarebbe irreversibile: “Penso che sia in uno stato vegetativo, il che significa che è sveglio, ma non risponde. C'è qualche possibilità di vederlo come prima dell'incidente? Non credo proprio”.