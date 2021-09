Lapo Elkann a Lewis Hamilton: «Felice che tu stia bene, campione»

TORINO - «Felice che stai bene Campione @LewisHamilton. God Bless You #ItalianGP». E' il tweet di Lapo Elkann. Anche l'imprenditore, come i tantissimi tifosi di F1, ha tirato un sospiro di sollievo dopo l'incidente tra il campione del mondo e l'olandese Max Vestappen a Monza. Il nipote dell'Avvocato apprezza Lewis come pilota e come persona: l'inglese è in prima fila per battaglie importanti, a sostegno dei più deboli e delle categorie discriminate. Hamilton a Monza ha rischiato tanto, è stato salvato dal sistema di sicurezza dell'abitacolo della sua Mercedes che protegge la testa del pilota. Ma per alcuni attimi la paura è stata tanta, al Gran Premio d'Italia.