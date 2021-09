F1, Brawn su Monza: "Hamilton e Verstappen non vogliono cedere un centimetro"

ROMA - Il mondo del circus è stato smosso dall' incidente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen . Ross Brawn, Managing Director della F1, ha però deciso di non prendere posizione, commentando in maniera imparziale il contatto di Monza : “Sono sicuro che i fan saranno divisi, è chiaro che entrambi i piloti avrebbero potuto evitare l’incidente. Penso che questa sia un’altra conseguenza del fatto che ci sono due ragazzi che vanno testa a testa e non vogliono cedere di un centimetro. È un peccato che siano finiti nella ghiaia, perché avrebbe potuto essere una grande gara e siamo stati privati di questo. Sono interessato a vedere quale impatto avrà questo incidente sulla loro battaglia per il titolo. Abbiamo già vissuto Silverstone, che è stato un incidente importante e controverso”, le sue parole.

L'analisi di Brawn

“Personalmente, non direi che l’incidente ha cambiato la dinamica - prosegue nella sua analisi Brawn -. Ci sono due galli nel pollaio al momento e stiamo vedendo le conseguenze di questo. Non credo che nessuno dei due si tirerà indietro per il resto dell’anno. Spero però che il campionato venga vinto in pista e non nelle barriere o nella stanza dei commissari”