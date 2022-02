Red Bull, Verstappen: "Faro quello che ho sempre fatto, non c'è motivo di cambiare"

ROMA - Max Verstappen ha parlato nel corso della presentazione della Red Bull per la stagione 2022 di Formula 1. Nel corso dell'evento sono stati tolti i veli alla nuova RB18, la monoposto che la scuderia di Milton Keynes utilizzerà nel Mondiale ormai alle porte. "Più pressione dopo il titolo? Farò tutto quello che ho sempre fatto, non c’è motivo per cambiare - ha detto -. Non vedo l’ora di iniziare la stagione. Ho riposato molto e ora sono pronto per tornare a guidare. Le nuove regole? Io cerco di prepararmi al meglio possibile ma ci saranno macchine diverse quindi sono ancora molte le incognite da scoprire. Sono curioso di sapere come si comporterà la nostra vettura". Il pilota olandese, le cui ambizioni non possono che essere alte dopo il titolo del 2021, ha evidenziato l'importanza dei tifosi anche per la stagione che sta per iniziare: "Sono una delle parti più importanti, nel 2021 sono stati incredibili e inoltre sarà bello tornare finalmente negli Stati Uniti. A me piacciono molto le curve veloci ed è ciò che vorrei sempre vedere in una pista".