F1: Aston Martin presenta la AMR22 di Vettel e Stroll

L'obiettivo di Lawrence Stroll



"Puntiamo alla vittoria, ma sarà difficile. Tutti i pezzi - ha continuato Stroll senior - devono incastrarsi alla perfezione, ma continueremo a scalare finché non arriveremo alla meta". Il 2021 dell'Aston Martin ha riservato per il CEO Martin Whitmarsh più ombre che luci, con il team motorizzato Mercedes incapace di andare oltre il settimo posto in classifica costruttori, frutto dei pochi piazzamenti a punti di Stroll e del solo podio in Azerbaigian di Vettel. La Formula 1 2022 vedrà le macchine trasformarsi profondamente e la progettazione della nuova monoposto è stata impegnativa per Andrew Green, Chief Technical Officer dell'Aston Martin: "Disegnare questa AMR ha rappresentato - ha detto il britannico - sia una grande sfida che una grande difficoltà. Non possiamo ancora dire se questa sarà la messa a punto vincente e quindi possiamo solo avere la speranza che i piloti possano spingere in pista con questa nuova monoposto".