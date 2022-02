F1: Mercedes svela la W13 di Hamilton e Russell

ROMA - La Mercedes AMG Petronas esce allo scoperto con la F1 W13 . Il team della Stella ha infatti svelato oggi la sua nuova vettura, che verrà portata in pista dal sette volte iridato, Lewis Hamilton , e dal nuo nuovo compagno di squadra, George Russell . Torna l'argento sulla livrea, colore iconico delle "Silver Arrow", che si arricchisce di dettagli verdi e rossi, con la livrea stravolta - come tutte le altre monoposto - dal nuovo regolamento della Formula 1 . Sarà sempre Toto Wolff il team principal della Mercedes, che vuole sì il nono titolo costruttori consecutivo, ma che punta soprattutto a strappare lo scettro di campione del mondo a Max Verstappen , olandese della Red Bull.

Gli obiettivi

Il nefasto finale di stagione ad Abu Dhabi, i team radio - che ora non verranno più trasmessi - di Toto Wolff verso l'ormai ex Direttore di gara, Michael Masi, il silenzio social di Hamilton: tutto ora sembra sfocato sul fondo di un passato recente, che la Mercedes vuole mettersi definitivamente alle spalle. Oltre alle prestazioni di Hamilton, suscita grande curiosità George Russell. Già pilota dell'academy Mercedes, il britannico è ora chiamato al salto di qualità con una monoposto che punta a vincere tutto, come ogni anno. La pressione potrebbe essere un fattore per il 24enne di King's Lynn, che proverà a sfruttare la grande esperienza di Hamilton, che di anni ne ha ormai 37. Ora alla Mercedes si spera che questo connubio porti i risultati sperati per una stagione che si preannuncia ricca di novità.