F1, Hamilton: "Ritiro? Mai pensato. Voglio tornare all'attacco"

ROMA - Lewis Hamilton ha parlato durante la presentazione della nuova W13, la monoposto con cui Mercedes correrà il Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota britannico, dopo la delusione di qualche mese fa ad Abu Dhabi, ha come obiettivo quello di riscattarsi e lottare nuovamente per il Mondiale Piloti, dove il principale avversario sarà il campione in carica Max Verstappen. "E' un momento molto emozionante - ha esordito -. E' il decimo anno ed è fantastico. E' un privilegio essere qui, non mi sono prefissato degli obiettivi, ma è chiaro che quello del team è sempre alzare l'asticella. Ora si parte da zero, da un foglio bianco". Il sette volte campione del mondo ha poi commentato le voci di ritiro dei mesi scorsi: "Non ho mai detto che avrei mai smesso. Adoro fare questo lavoro ed è un privilegio lavorare con questo gruppo di persone. Sicuramente è stato un momento difficile per me, in cui ho bisogno di fare un passo indietro e concentrarmi sulla mia famiglia e su ciò che mi circonda. Poi però sono arrivato a un punto in cui volevo tornare all'attacco".

Hamilton parla della nuova Mercedes L'inglese, però, ha occhi soprattutto per la nuova vettura che dovrà guidarlo verso il grande obiettivo stagionale, l'ottavo titolo mondiale che lo renderebbe il più vincente di sempre nella storia della Formula 1. "E' sempre emozionante vedere la nuova macchina. Quest'anno c'è un cambiamento drastico come non avevamo mai visto", le sue parole. Poi un pensiero sul nuovo compagno di squadra: "E' bello vedere come George porti qua la sua energia, si percepisce - ha aggiunto Hamilton -. E' qualcosa di positivo avere una nuova linfa. George ha avuto una carriera fantastica finora. Da quando è arrivato in Formula 1 ha acquisito esperienza, sarà fantastico lavorare con lui. Ora dovremo collaborare, sperando di portare la macchina nella stessa direzione. L'emozione è sempre la stessa. Ritorni un po' a quando eri bambino".