Mercedes, Wolff: "Pronti per il 2022, i trionfi del passato con contano più"

ROMA - Con la presentazione della nuova F1 W13 , è tempo per la Mercedes di lasciarsi il recente passato alle spalle e di tornare al top nel 2022 di Formula 1 . O almeno è quello che si augura Toto Wolff , team principal e CEO di Mercedes AMG Petronas, che ha detto : " Ripartiamo da zero . Gli otto titoli costruttori non contano nulla. È stata una sosta molto breve e non vediamo l'ora di tornare in pista. Ovviamente Abu Dhabi è una zona d'ombra, ma guardiamo al futuro". Sì, perché prima di tutto la casa della Stella punterà a superare gli strascichi del finale di Yas Marina, con la FIA che ieri ha chiarito le nuove linee guida sulla direzione di gara : "È confortante sapere che la Federazione ha fatto passi avanti sulla struttura attorno alle decisioni da attuare in pista", ha commentato Wolff.

Sui piloti

"Non c'è niente degli anni scorsi che può aiutarci a vincere in Formula 1 quest'anno, mettiamo sempre in discussione quello che facciamo e questa è la strada giusta. La F1 W13 è fantastica e i tifosi la vedranno presto in pista", ha precisato l'austriaco, che poi illustra cosa si aspetta dai propri piloti. "Hamilton - ha detto Wolff - fa ormai parte della nostra famiglia da dieci anni ed è una garanzia, anche Russell lo conosco da tanto tempo e ora è un nostro pilota a tutti gli effetti. Da lui mi aspetto che porti in pista una nuova spinta generazionale. Non potevamo avere una line-up migliore". L'appuntamento cardine è ora rappresentato dai testi ufficiali in Bahrain (10-12 marzo): "La speranza è quella che la vettura sia competitiva, ma sono consapevole che i tecnici sono sempre stati capaci di emergere nelle difficoltà. La F1 W13 sarà sufficiente per servire al meglio i piloti in pista", ha detto, concluendo, Wolff.