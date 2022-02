F1: accordo per il rinnovo con il circuito delle Americhe fino al 2026

ROMA - Il circuito delle Americhe e la Formula 1 hanno rinnovato l'accordo fino al 2026. Il campionato farà quindi tappa ad Austin almeno per altre cinque stagioni, compresa quella in procinto di iniziare. La prima gara su questa pista risale al 2012, quando Lewis Hamilton trionfò al volante della sua McLaren. Nel 2021, invece, a imporsi è stato Max Verstappen davanti a un pubblico record di 400mila unità. "Il Gran Premio degli Stati uniti è diventato uno degli eventi più grandi al mondo - ha detto Bobby Epstein, boss del COTA -. Siamo orgogliosi che abbia trovato casa in Texas, e grati ai milioni di fan che hanno assistito al Gp nella prima decade".