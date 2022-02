F1, Brawn: "Più meritocrazia e competitività grazie al nuovo regolamento"

ROMA - Cresce l'attesa per la nuova stagione di Formula 1 , che si preannuncia unica ed è pronta a tenere milioni di appassionati sparsi per il mondo incollati allo schermo. Sono previste infatti numerose novità, tra cui l’introduzione del budget cap ed un regolamento tecnico pieno di modifiche, volte ad aumentare lo spettacolo e rendere questo sport ancora più appetibile. Come spesso accade, c’è chi ha criticato questa rivoluzione e chi invece si è schierato a favore. Fa parte della seconda categoria Ross Brawn , managing director della F1, che ha detto la sua al sito ufficiale della F1.

Le parole di Brawn

"Non penso che il nuovo regolamento sposti gli equilibri in maniera significativa, ma ci saranno più squadre competitive. Mercedes e Red Bull, che l’anno scorso hanno dominato, potrebbero dover lottare con altri team. Sono ottimista per il 2022 e credo che la nuova era della Formula 1 sarà migliore della precedente - ha dichiarato l'ex direttore tecnico di Ferrari e Mercedes, che poi ha ribadito un concetto fondamentale alla base di tali novità - Tutte le decisioni sono state prese al fine di rendere la gara più interessante, ma sempre premiando il merito. La meritocrazia non può venire meno, così come il risultato non deve essere casuale".