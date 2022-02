F1, Button sulla favorita del Mondiale 2022: "Dico la Mercedes"

ROMA – Sarà ancora una volta la lotta tra Red Bull e Mercedes , almeno sulla carta, a caratterizzare il Mondiale di Formula 1 2022. Le due scuderie che hanno infiammato l'ultima stagione, con il duello tra Hamilton e Verstappen sotto le luci dei riflettori, si sono ridate appuntamento al nuovo anno. Informazioni più approfondite arriveranno dai test di Barcellona, in programma dal 23 al 25 febbraio. L’ex pilota Jenson Button, analista per Sky Sport Uk, si è comunque sbilanciato in un pronostico, individuando una favorita che secondo lui partirà con i favori del pronostico nel 2022.

Button: "Mercedes favorita"

"Se la Mercedes è più veloce di tutti non è facile batterla, visto che non sbaglia praticamente mai. Nonostante la Red Bull sia andata molto forte in pista nella scorsa stagione, con il passare delle gare il team di Brackley si è avvicinato nettamente. Anzi, in termini di velocità è riuscito addirittura a mettersi davanti”. Così il campione del mondo 2009, che ha poi approfondito il duello interno tra i piloti Mercedes: “Sarà bello vedere due inglesi che, almeno in teoria, lotteranno per la vittoria del campionato. Non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserverà questa lotta tra Hamilton e Russell”. C'è grande voglia di riscatto in casa Mercedes dopo l'amarezza dello scorso finale di stagione e chissà che la ventata di novità portata da Russell non possa giocare un ruolo significativo.