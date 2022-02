F1, sessione di prove a Barcellona: date, orari e come seguirli

BARCELLONA - La Formula 1 si prepara a scendere in pista domani a Barcellona, sul circuito di Montmelò, dove si terranno le prime prove non ufficiali del 2022. Si parte appunto mercoledì 23 febbraio alle ore 9:00 per poi terminare alle 18:00. Stessi orari poi per giovedì e venerdì, giornata conclusiva di questo primo appuntamento della stagione. Il Circus si ritroverà in Bahrain per i test ufficiali (10-12 marzo), dove avrà inizio anche il Mondiale con la prima tappa del 2022 (18-20 marzo) . Per i test di Barcellona non è prevista copertura televisiva in Italia.